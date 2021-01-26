Fenerbahçeli Osayi-Samuel'in bilinmeyen yönleri

Sarı lacivertli kulübe imza atmak için İstanbul’a ayak basan Bright Osayi-Samuel kimdir? Hangi takımlarda oynadı?

cumhuriyet.com.tr
26 Ocak 2021 Salı, 18:17
Fenerbahçeli Osayi-Samuel'in bilinmeyen yönleri
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Fenerbahçe'nin teknik kanat oyuncusu arayışı dolayısıyla kıskacına aldığı Bright Osayi-Samuel, sarı lacivertli kulübe imzayı atmak üzere İstanbul'a ayak bastı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre Bright Osayi-Samuel, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4,5 sezonluğuna sarı-lacivertli renklere bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

Peki Nijerya'da dünyaya gelen ancak kariyerini İngiltere'de şekillendiren Bright Osayi-Samuel kimdir? Kaç yaşındadır? Hangi takımlarda oynadı? İşte Fenerbahçe’nin yeni yıldızı…

23 MAÇTA 3 GOL 2 ASİST

Bright Osayi-Samuel, 31 Aralık 1997 tarihinde Nijerya'nın Okija kentinde dünyaya geldi. İngiltere'den önce ailesiyle birlikte İspanya'ya taşındı. İngiliz vatandaşlığı da bulunan Samuel, kariyerine İngiltere'nin Blackpool FC kulübünde başladı. 7 Mart 2015'te Blackpool formasıyla ilk profesyonel maçına, Sheffield'e sahalarında 1-0 yenildikleri maçta çıktı. 23 yaşındaki futbolcu, daha sonra ise Queens Park Rangers'a transfer oldu. Bright Osayi-Samuel bu sezon forma giydiği 23 maçta 3 gol ve 2 asistlik bir performans ortaya koydu.

Sağ kanat mevkisinde oynayan 1.75 boyundaki genç oyuncu, aynı zamanda forvet ve sol kanatta da görev alabiliyor. 



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