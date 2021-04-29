Fenerbahçeli yönetici Baki'den Beşiktaş'a ağır gönderme
Fenerbahçeli yönetici Baki, “Açıklamaları hayretle izliyoruz.Herkes onlara karşıymış. Alanyaspor nasıl bizi yenmek için çıkıyorsa Hatayspor da öyle olacak" dedi
Süper Lig'de son haftalara gelinip şampiyonluk yarışının tansiyonu yükseldikçe yöneticiler arasındaki polemikler de hız kesmiyor. Son olarak Fenerbahçe cephesinden Beşiktaş'a yönelik sert açıklamalar geldi.
BAKİ: HERKES BEŞİKTAŞ'A KARŞIYMIŞ
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, “Yapılan açıklamaları hayretler içerisinde izliyoruz. Herkes onlara karşıymış. Yarın Alanyaspor nasıl bizi yenmek için çıkıyorsa, Rizespor ve Hatayspor da öyle olacak. Anlam veremiyoruz bu açıklamalara” dedi.
'RAKİBE TRANSFER TEKLİFİ UCUZ İŞLER'
Baki sözlerini şöyle sürdürdü: “Hem eski alışkanlıklarımızdan kurtulmamız lazım diyorsunuz, hem de lig bitmeden rakiplerimizin futbolcularına transfer teklifi yapıyorsunuz. Türk futbolunun içinde olan herkes bilir ki Fenerbahçe en çok bu işlere dikkat eden kulüptür. Biz hiçbir futbolcuya başkanla görüşmeden teklif yapmayız. Çocukları etkilemek için teklif götürmek gibi ucuz siyasetlere girmeyiz."
“Bu açıklamaların tek amacı hakemleri baskı altına almak” diyen Fenerbahçe yöneticisi, “Kasıtlı pompalanan haberler ve rakiplerden gelmeyen yalanlamalar çok düşündürücü. Bundan sonraki beklentimiz son 5 maçta hakemlerin kulaklarını tıkayıp kalan maçları en adil şekilde tamamlamaları” ifadelerini kuklandı.
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