Fenerbahçelilerden G.Saray Başkanına tepki
Yüksek Divan Kurulu üyesi ve eski yöneticilerden Sait Yılmaz, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.
Fenerbahçe camiasının önemli ismi Yüksek Divan Kurulu üyesi ve eski yöneticilerden Sait Yılmaz, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.
Sait Yılmaz, birçok Fenerbahçe üyesinin kendisini gibi düşündüğünü ifade ederek, "Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz Beye anımsatmakta fayda var. İsim vererek eleştirdiği kişi Ali Koç Fenerbahçe Kulübünün Başkanıdır. Fenerbahçe Başkanı
olarak verdiği beyanlar, kulübü bağlar, yöneticisi ve ortağı olduğu Koç Holdingi değil. Sn.Cengiz, futbolcusu Oğulcan hakkında,UÇK ile Tahkim Kurulu merkezliaçıklama yapacağına Koç’un buzdolaplarını dile getirmesi şık değildir, bir tür çaresizliktir" dedi.
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