Fenerbahçe'nin Alanya maçı ile ilgili isteği belli oldu
Fenerbahçe’nin, Alanyaspor maçında kazanılan penaltının iptali ile ilgili olarak kural hatası başvurusu yapmasının nedeni ortaya çıktı.
Fenerbahçe’nin, Alanyaspor maçında Valencia’nın yerde kalmasıyla kazanılan penaltının iptali ile ilgili olarak kural hatası başvurusu yapmasının nedeni ortaya çıktı.
Hakemin pozisyonu bizzat incelememesinin böyle bir hamleye neden olduğunu belirten Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen, “IFAB kurallarına göre hakemin pozisyonu bizzat incelemesi gerekirdi. Kurallar açık. Objektif durumlarda hakemin VAR uyarısını dikkate alması doğaldır ve uygundur. Ancak Valencia’nın pozisyonu Tottenham-Arsenal maçındaki örnekte olduğu gibi subjektif karar gerektiriyordu. Subjektif yorumlama gereken hallerde müsabaka hakemi VAR’ın görüşüyle yetinemez ve bizzat kendi inceleme yapmalıdır” dedi.
IFAB’ın hazırladığı kural kitabında geçenleri de anlatan Pirşen: “Faullü müdahalenin şiddeti, ofsaytta müdahale, elle oynama yorumları gibi subjektif kararlar için ‘sahada inceleme’ uygundur. Söz konusu bu düzenleme bu sezona kadar yüksek bir tavsiyeyken, bu sezonki edisyonda zorunluluk haline geldi” diye konuştu. Fenerbahçe maçın 28. dakikadan itibaren penaltı atışı ile yeniden oynanmasını istediği de sızan bilgiler arasında.
Kaynak: Ajansspor
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