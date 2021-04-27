Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı kadrosu belli oldu Mesut Özil...
Fenerbahçe, perşembe günü oynayacağı Alanyaspor maçının kadrosunu açıkladı.
İşte Fenerbahçe'nin kadrosu:
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