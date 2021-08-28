Fenerbahçe'nin Altay maçı kamp kadrosu açıklandı

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in üçüncü haftasında Altay ile karşılaşacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
28 Ağustos 2021 Cumartesi, 20:06
Fenerbahçe'nin Altay maçı kamp kadrosu açıklandı
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Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Altay deplasmanına konuk olacak.

Sarı-lacivertli ekip, bu mücadeleye Serdar Dursun, İrfan Can Kahveci, Dimitris Pelkas ve Filip Novak'tan yoksun çıkacak.

Serdar Aziz ise bu mücadele için kampa dahil edildi.

Fenerbahçe'nin Altay kafilesi şu şekilde:

"Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Min-Jae Kim, Nazım Sangare, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Mesut Özil, Miha Zajc, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Melih Bostan, Enner Valencia, Mbwana Samatta."


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