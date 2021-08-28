Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi fikstürü belli oldu

28 Ağustos 2021 Cumartesi, 12:27

UEFA Avrupa Ligi'nde dün gerçekleştirilen kura çekiminde temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin grup etabındaki rakipleri belli oldu.

Kura çekimi sonrasında Galatasaray E Grubu'nda Lazio, Lokomotiv Moskova ve Olympique Marsilya takımlarıyla eşleşti.

Fenerbahçe ise Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Antwerp ile D Grubu'nda yer aldı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçların takvimi açıklandı.

Galatasaray'ın fikstürü:

16 Eylül | Galatasaray-Lazio | 19.45

30 Eylül | Olympique Marsilya-Galatasaray | 22.00

21 Ekim | Lokomotiv Moskova-Galatasaray | 22.00

4 Kasım | Galatasaray-Lokomotiv Moskova | 19.45

25 Kasım | Galatasaray-Olympique Marsilya | 19.45

9 Aralık | Lazio-Galatasaray | 22.00

Fenerbahçe’nin fikstürü:

16 Eylül | Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe - 22.00

30 Eylül | Fenerbahçe-Olympiakos - 19.45:

21 Ekim | Fenerbahçe-Antwerp - 19.45

4 Kasım | Antwerp-Fenerbahçe - 22.00

25 Kasım | Olympiakos -Fenerbahçe - 22.00

9 Aralık | Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt - 19.45