Fenerbahçe'nin aradığı stoper İspanya'dan mı gelecek?

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 15:32

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe stoper bölgesi için aradığı ismi İspanya’da buldu. Sarı lacivertliler, İspanya 2. Liginden Las Palmas’ta top koşturan Mauricio Lemos’a kancayı taktı.

Transfer döneminin flaş takımı Fenerbahçe, iddiaya göre stopere aradığı ismi İspanya’da buldu. La Provincia'da yer alan habere göre; sarı lacivertli kulüp, Uruguaylı stoper Mauricio Lemos ile anlaşmaya vardı.

24 yaşındaki Uruguaylı stoper, kariyerinde daha önce Defensor, Rubin Kazan, Sassuolo ve son olarak Las Palmas forması giymişti.