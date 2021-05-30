Fenerbahçe'nin Betis teknik direktörü Pellegrini ile ilgilendiği iddia edildi

30 Mayıs 2021 Pazar, 09:09

Kariyeri boyunca Avrupa'nın üst düzey ekiplerini çalıştıran ve başarıya ulaşan Real Betis hocası Manuel Pellegrini, bu kez Türkiye'den teklif aldı. Şili basınından Enchanca, Fenerbahçe'nin tecrübeli antrenöre "reddedemeyeceği bir teklif yaptığını" iddia etti. Pellegrini'nin önündeki tek engel, sözleşmesinin devam ediyor olması.

MÜTHİŞ KARİYER

Kariyeri boyunca Real Madrid, Malaga, Villarreal ve Manchester City gibi üst düzey ekipleri çalıştıran Manuel Pellegrini, son olarak Real Betis'in başındaydı. Geçtiğimiz sezon, Endülüs ekibi ile iyi bir grafik çizen antrenör; 43 maçta 1.70 maç başı puan ortalamasını yakaladı.

Real Betis, önümüzdeki sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Nitekim, Pellegrini de takımda yapılan değişikliklerden ötürü yönetime minnetlerini sunuyor. Ancak, Enchanca'nın Arjantinli teknik adamın yakınlarından aldığı bilgiye göre; "Fenerbahçe'den gelen teklifin reddedilemez oluşu" belirtiliyor.

33 yıldır teknik direktörlük yapan Manuel Pellegrini, 2013-14 sezonunda İngiltere Premier Ligi'ni Manchester City ile kazanmıştı. Bu sezon Real Betis'i çalışan antrenör, La Liga'yı 6. sırada tamamladı. Bu doğrultuda Endülüs ekibi, UEFA Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Enchanca Gazetesi, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ne katılmasının iyi bir opsiyon olabileceğini haberde vurguluyor.

Kaynak: Ajansspor