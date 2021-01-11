Fenerbahçe'nin deplasman silahı: Pelkas

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-0 yendi.

cumhuriyet.com.tr
11 Ocak 2021 Pazartesi, 18:04
Fenerbahçe'nin deplasman silahı: Pelkas
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Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas karşılaşmayı 1 gol, 1 asistle tamamladı.

Pelkas, bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de deplasmanlarda en fazla gol katkısı yapan oyuncu.

Yunan futbolcu takımının ligde dış sahada oynadığı maçlarda 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe formasıyla ligde bu sezon 4 gol, 4 asistlik grafik çizen Pelkas, Kadıköy'de sadece Aytemiz Alanyaspor maçında ağları sarstı. 


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