Fenerbahçe'nin elini rahatlatan transfer teklifleri!

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 13:17

Fenerbahçe'de transferler bir yandan devam ederken, bazı futbolcularla yollar ayrılacak. Jailson, Miha Zajc ve Vedat Muric'e Avrupa'nın çeşitli kulüplerinden teklifler var. Ayrıca yönetim, Tolgay Arslan ile yolları ayırmak istiyor.



Geçtiğimiz sezon 15 gol atarak Fenerbahçe'nin gol yükünü üstlenen Kosovalı santrafor, Lazio'nun kıskacında. Lazio'lu yöneticiler geçtiğimiz günlerde özel uçakla İstanbul'a gelip, Çırağan Sarayı'nda Fenerbahçeli yöneticiler ile bir görüşme gerçekleştirdiler. Sarı Lacivertli yönetimin isteği 25 Milyon Avro olurken, Lazio 18 Milyon Avro'da ısrarcı. Bu transferin ortak bir payda da buluşulup yakın süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.



Miha Zajc'ın durumu belirsizliğini koruyor. Son 2 sezondur ara transfer dönemi dahil olmak üzere her transfer sürecinde takımdan ayrılmasına yüksek gözüyle bakılan Sloven futbolcu, Benevento'ya transfer olmak üzere. Fenerbahçe'nin bu transferden beklentisi 4 Milyon Avro. Miha Zajc şuan takımın kamp listesinde olmazken, ülkesindeki karantina dönemi biten yeni transfer Filip Novak ile birlikte kampa dahil olması bekleniyor. Benevento yöneticileri önümüzdeki hafta İstanbul'a gelecek. Transferin 10 gün içinde sonuçlanması bekleniyor.



Sezon içerisinde stoper bölgesinde yaptığı hatalarla sıkça eleştrilen Jailson'a kendi ülkesi Brezilya'dan ve İtalya'dan birçok teklif var. Corinthians bu teklifler içerisinde transfer görüşmelerinde mutlu sona en çok göz kırpan takım. Jailson'un takımdaki geleceği ile ilgili nihai kararı teknik direktör Erol Bulut verecek.



Tolgay Arslan'ın takımdaki geleceği belirsizliğini sürdürüyor. Fenerbahçe yönetimi, Tolgay Arslan'dan maaşında yarı yarıya bir indirime gitmek isterken, Tolgay bu teklifi kabul etmediğini ve Almanya'ya dönmek istediğini yönetime iletti. Fenerbahçe yönetimi Tolgay'ın maaşının bir kısmını ödeyip, Almanya'dan bir takıma futbolcusunu yolcu etmek istiyor.



