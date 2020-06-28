Fenerbahçe'nin eski yıldızı koronavirüs oldu

28 Haziran 2020 Pazar, 11:58

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Brezilyalı Josef de Souza, koronavirüse yakalandı.

Kariyerini Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında sürdüren Josef de Souza'nın 3'üncü çocuğunun doğumu için gittiği Brezilya'da koronavirüse yakalandığı belirtildi. 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun 14 gün boyunca ülkesinde karantinada kalacağı kaydedildi.

Fenerbahçe yaptığı açıklamayla eski oyuncusuna geçmiş olsun dileklerini iletti. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eski futbolcumuz Josef de Souza'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Josef de Souza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Josef de Souza'nın sahalara eskisinden daha güçlü dönmesini diliyoruz."



