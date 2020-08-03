Fenerbahçe'nin eski yıldzı Stoch koronavirüs

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 08:29

Yunanistan'ın PAOK kulübü, bir dönem ülkemizde Fenerbahçe forması da giyen Miroslav Stoch'un corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Süper Lig’de Fenerbahçe ve Bursaspor formaları giyen Miroslav Stoch’un corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Stoch’un formasını giydiği Yunan ekibi PAOK, 30 yaşındaki futbolcu için destek mesajı yayınladı. Siyah-beyazlı ekip Instagram’dan yaptığı paylaşımda, “”Covid-19 iyi bir defans oyuncusu olabilir ancak Stoch iyi dribling yapar! Çok yakında ve güçlü ol Miro!” ifadelerini kullanarak futbolcularına destek oldu.

Ligde bu sezon 11 maça çıkan Miroslav Stoch 11 maçta 2 asit yaparak takımına katkı sağlamıştı.

Fenerbahçe Kulübü de Stoch için geçmiş olsun mesajı paylaştı.