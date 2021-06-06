Fenerbahçe'nin gündemindeki Sergiy Rebrov, Al Ain'de

06 Haziran 2021 Pazar, 20:43

Son dönemlerde Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında gösterilen Ukraynalı teknik adam Sergiy Rebrov, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ain'in yeni teknik direktörü oldu.

Al Ain, Rebrov'un gelişini "Al Ain Futbol Kulübü, Sergiy Rebrov'un yeni teknik direktör olacağını duyurdu" ifadeleriyle taraftarlarına açıkladı.

Macar ekibi Ferencvaros'taki görevinden ayrılan Rebrov, gün içinde geleceğine dair şunları söylemişti:

"AEK'nın bir numaralı adayıydım ancak Ferencvaros ile sözleşmem vardı. Sonuna kadar beklediler ancak sonra başka bir seçim yaptılar. Birçok kulüp gelecek sezon hangi teknik adamla başlayacağını belirledi, o yüzden benim için çok opsiyon yok ancak gerçekten çok iyi teklifler almış durumdayım. Geleceğimin ne göstereceğine bakacağız."

Rebrov, bu açıklamalarının ardından Al Ain ile sözleşme imzaladı. 47 yaşındaki Rebrov'un menajeri Sandro Varga ise geçtğimiz günlerde yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:

"Tottenham Başkanı Daniel Levy ile iyi ilişkilerim var. Budapeşte'deyken ona, Rebrov'un Ferencvaros'ta iyi iş çıkardığını söyledim. Birkaç kez daha konuştuk, hala konuşuyoruz. Şu anda sekiz teklif var ve 1,5 yıldır sürekli teklifler geliyor. Arap dünyasından da isteyenler oluyor. Rebrov şu ana kadar, 'Buraya gidelim' demedi, bakacağız."

Futbolculuk döneminde, 2002'den 2004'e kadar Fenerbahçe formasını giyen Rebrov, sarı-lacivertli forma altında 38 maçta dört gol kaydetmişti. 2009 yılında Dinamo Kiev'in 21 yaş altı takımında yardımcı antrenör olarak göreve başlayan Rebrov, 2010'dan 2014'e kadar lacivert-beyazlı kulübün A takımında asistanlık yaptı. 2010-11 sezonunda Ukrayna Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük yapan Rebrov, 2014'ten 2017'ye kadar Dinamo Kiev'i çalıştırdı, 2017-18 sezonunda Al Ahli'de görev yaptı, son olarak 2018 yılından bu yaza kadar Ferencvaros'un başında yer aldı.