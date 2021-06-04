Sergei Rebrov, Macaristan ekibi Ferencvaros'tan ayrıldı

Adı Fenerbahçe ile anılan Sergei Rebrov, takımı Ferencavros'tan ayrıldı.

cumhuriyet.com.tr
04 Haziran 2021 Cuma, 20:12
Sergei Rebrov, Macaristan ekibi Ferencvaros'tan ayrıldı
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Ukrayna basınından T24Football24TV'nin haberine göre Ferencvaros teknik direktörü Sergiy Rebrov, Fenerbahçe ile görüşüyor. 

Geçen hafta yayınlanan haberde, Rebrov'un Ferencvaros yönetiminde yer alan bazı isimlerle yaşadığı anlaşmazlıklar sebebiyle ayrılmak istediği ifade edilmişti.

 Sergiy Rebrov, bugün 3 sene üst üste şampiyon olduğu Ferencvaros'tan ayrıldığını açıkladı. 

Sergiy Rebrov, 2002-2004 yılları arasında Fenerbahçe'de 38 maç oynamış ve 4 gol atmıştı.  



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