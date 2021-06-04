Sergei Rebrov, Macaristan ekibi Ferencvaros'tan ayrıldı
Adı Fenerbahçe ile anılan Sergei Rebrov, takımı Ferencavros'tan ayrıldı.
Ukrayna basınından T24Football24TV'nin haberine göre Ferencvaros teknik direktörü Sergiy Rebrov, Fenerbahçe ile görüşüyor.
Geçen hafta yayınlanan haberde, Rebrov'un Ferencvaros yönetiminde yer alan bazı isimlerle yaşadığı anlaşmazlıklar sebebiyle ayrılmak istediği ifade edilmişti.
Sergiy Rebrov, bugün 3 sene üst üste şampiyon olduğu Ferencvaros'tan ayrıldığını açıkladı.
Sergiy Rebrov, 2002-2004 yılları arasında Fenerbahçe'de 38 maç oynamış ve 4 gol atmıştı.
Video Haberler
- Sedat Peker'in 'görevli' ve 'emekli' yanıtı ortaya çıktı
- Özel'den Süleyman Soylu ve Mustafa Şentop'a flaş çağrı
- CHP'li vekilden olay yaratacak yeni pankart
- E-5 Karayolu’nda feci kaza: Nişanlı çift dehşeti yaşadı
- Trafiğe çıkanlar dikkat! O sürücülere ceza yağdı
- Video çektiler iddiası! Antalya'da otelde skandal olay
- 10 bin dolar alan siyasetçinin ismi bana söylendi
- Ünlü sunucu yayına şortla çıktı
- Polis tek tek saydı, 35 bin 263 TL ceza kesti
- Kadıköy'de polisin bıçaklandığı olay kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Altın son 3 ayın en kötü haftasına hazırlanıyor
- Kulenin restoran ihalesi Erdoğan'a yakın isme verildi
- Yavaş aleyhinde konuşmayın
- Türkiye mutsuz, erken seçim kaçınılmaz
- Cami için İBB'den harcanan devasa bütçe!
- 10 bin dolar alan siyasetçinin ismi bana söylendi
- Erdoğan'dan Zonguldak'ta 'müjde' açıklaması!
- Yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik operasyon
- AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde'yi açıkladı
- Ya atama bakan ya da Meclis Başkanı istifa edecek