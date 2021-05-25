Rebrov, Fenerbahçe ile görüşüyor iddiası!

25 Mayıs 2021 Salı, 12:34

Fenerbahçe'nin yeni sezona hangi hocayla başlayacağı belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe'de dün Emre Belözoğlu'nun futbolcularla birlikte kulüp binasına giderek başkan Ali Koç'la görüşme yaptığı ileri sürüldü.

Ukrayna basınından T24Football24TV'nin haberine göre Ferencvaros teknik direktörü Sergiy Rebrov, Fenerbahçe ile görüşmeler yapıyor.

Haberde, Rebrov'un Ferencvaros yönetiminde yer alan bazı isimlerle yaşadığı anlaşmazlıklar sebebiyle ayrılmak istediği ifade edildi.

Sergiy Rebrov, 2002-2004 yılları arasında Fenerbahçe'de 38 maç oynamış ve 4 gol atmıştı.