Fenerbahçe'nin Macar yıldızından Galatasaray açıklaması

04 Şubat 2021 Perşembe, 16:39

Fenerbahçe, Apollon Limassol'dan devre arasında transfer ettği Attila Szalai, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Macar futbolcu Attila Szalai, Fenerbahçe'ye transfer olmasından dolayı son derece mutlu olduğunu ifade etti. 23 yaşındaki futbolcu Szalai "Herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Buraya geldiğim ilk andan itibaren çok sıcak bir şekilde Fenerbahçe’de karşılandım. Başarılı bir dönem geçiriyoruz. Bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Farklı sistemler ama aslında temelde aynıdır. Bazı hareket farklılıkları oluyor ama çok büyük fark olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Son haftalarda alınan galibiyetlerle ilgili ise şu cümleleri paylaştı:

"Çok mutluyum hem takım olarak başarılı şekilde gittiğimiz hem de parçası olduğumuz için. Bu şekilde devam etmek istiyorum. Çok çalışmak gerektiğine inanıyorum ve başarının böyle geldiğini düşünüyorum. Son haftalardaki başarımızı devam ettirmek istiyoruz."

Bu haftasonu oynanacak Galatasaray derbiyle ilgili de Macar futbolcu Szalai "Fenerbahçe-Galatasaray derbisi dünyada çok iyi bilinir. Biz oyuncular da oynamak için sabırsızlanıyoruz. İkinci sorunuza bir şey söylemek istemiyorum, evet teklifler vardı ama şu an buradayım. Gustavo’nun önemini biliyoruz. Herkes kendisinin ne kadar fantastik ve gerçek lider olduğunu biliyor." değerlendirmesinde bulundu.