Fenerbahçe’nin Muriç’i nerede?

16 Temmuz 2020 Perşembe, 06:00

Özellikle ligin ikinci yarısında düşüşe geçen Kosovalı ilk 18 haftada 12 gol atarken, son 12 haftada sadece 3 kez ağları havalandırdı. Bir problem var muhakkak. Sanırım sıkıntılarından birisi saha içinden arkadaşlarından yeterli derecede top alamaması.

Kanatlardan ortalar çok nadir geliyor. Bu durumda Vedat orta sahaya geliyor, top almaya çalışıyor. Peki o zaman golü kim atacak? F.Bahçe, Vedat’ın varlık gösteremediği son 12 maçta çimlerde 23 puan bıraktı.

Bu süreçte üç maçı kazanan Sarı-Lacivertlilerde Muriç, Kayseri ve Malatya karşılaşmasında gol attı.

Pazar günkü Beşiktaş derbisine Vedat iyi hazırlanır, arkadaşlarından da yeterli desteği görürse suskunluğunu bozabilir.

ÖMER FARUK’UN DERBİ DÜŞÜ

Sivas karşısında, F.Bahçe tarihinin ilk 11’de sahaya çıkan en genç ismi olan Ömer Faruk Beyaz, şimdi Beşiktaş derbisinde çubuklu formayı giymenin hayalini kuruyor.

Teknik ekibin, Beşiktaş karşısında Ömer Faruk’u 11’de kullanması beklenmese de 16 yaşındaki oyuncu son dakikalarda süre alarak ilk kez derbi heyecanını yaşayabilir. Bu arada Zalgiris Kaunas, F.Bahçe Beko ile sözleşmesi sona eren Lauvergne’i kadrosuna kattığını duyurdu.