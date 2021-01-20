Fenerbahçe'nin sırrı Erol Bulut'un sistem değişikliğinde

20 Ocak 2021 Çarşamba, 09:17

Fenerbahçe üst üste 5. galibiyetini aldı, hedefe kilitlendi. Oysa bundan bir ay önce durum çok daha farklıydı.

Sarı-lacivertliler, 19 Aralık'ta Gaziantep’e deplasmanda 3-1 yeniliyor ve son 4 maçında 3. kez yeniliyordu. Teknik Direktör Erol Bulut yerden yere vurulurken Başkan Ali Koç'un çok yakınındaki ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen bile teknik adam değişimini işaret ediyordu.

Başakşehir sınavına ‘diriliş anı' gözüyle bakan Erol Bulut, o gün hedefi, 44 puanla liderlik olarak çizmişti. 14. haftada son şampiyona karşı 4-1 kazanan Bulut'un öğrencileri şimdi lider Beşiktaş'la aynı puanda, 4 gol averaj geride. Sivas deplasmanına çıkacak başarılı teknik adam takımını liderlik hesabıyla motive ediyor. Beşiktaş'ın puan kaybedeceğine inanan Erol Bulut, “Hata yapmayalım zirveye çıkalım” ifadesini kullanıyor.

SİSTEMİ DEĞİŞTİRDİ

Erol Bulut'un Başakşehir maçıyla birlikte takıma vurduğu neşter başarılı sonuçlandı. Önceliği 3. bölge baskısına ve kaleyi korumaya veren Bulut'un takımı 5'te 5 yaparken 15 gol attı, 3 gol yedi. Nazım, Tisserand ve Thiam'ı tam anlamıyla takıma monte eden başarılı hoca, Pelkas'ın da 10 numaraya geçmesiyle daha organize bir takım kimliği çizdi.

Kaynak: Sözcü