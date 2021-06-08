Fenerbahçe'nin teknik direktör listesinde bulunan Maurizio Sarri, Lazio'da
Adı Fenerbahçe ile anılan İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri, İtalyan basınına göre Lazio ile anlaştı. Kulübün önümüzdeki günlerde anlaşmayı açıklaması bekleniyor.
Bir dönem Fenerbahçe'nin de teknik direktör adayları arasında gösterilen Maurizio Sarri, İtalyan basınının iddialarına göre Lazio ile anlaşmaya vardı.
Deneyimli İtalyan teknik adam, 2 yıllık anlaşma sağladığı Lazio'dan senelik 3,5 milyon Avro garanti ücret alacak.
Öte yandan sözleşmede Avrupa'daki ve ligdeki başarıya bağlı çeşitli bonusların da yer aldığı belirtildi.
Juventus'taki görevinden bir önceki sezonun sonunda ayrılan 62 yaşındaki teknik adam, sözleşmesi feshedilmediği için Torino ekibinden maaş almaya devam etmişti.
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