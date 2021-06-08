Angelo Di Livio: "Fatih Terim'e gerçekten hayranım"

08 Haziran 2021 Salı, 16:49

İtalya Milli Takımı'nın eski yıldızlarından Angelo Di Livio, EURO 2020 öncesi NTV Spor'a verdiği röportajda eski antrenörü Fatih Terim ile ilgili açıklamalarda bulundu.

2000 yazında Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim, Serie A ekibi Fiorentina ile sözleşme imzalamıştı. O dönem Fiorentina forması giyen Angelo Di Livio, Terim'in takımının önemli isimleri arasında yer alıyordu.

Angelo Di Livio, EURO 2020 ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından, Fatih Terim'e de değindi. Di Livio, "Fiorentina'da Fatih Terim gibi biriyle çalıştığım için şanslıyım ve çok mutluyum. Olağanüstü bir şahsiyet, çok iyi bir teknik direktör ve fantastik bir kişilik. Ona gerçekten hayranım. Çok önemli kelimeler sarf ettiğimin farkındayım ama en ufak bir abartı yok. Gerçekten büyük bir adam" ifadelerini kullandı.

Angelo Di Livio Floransa ekibiyle 2005 yılında kariyerini noktaladı. Di Livio Fiorentina'dan önce Juventus, Roma, Perugia, Padova, Reggina ve Nocerina takımlarında forma giymişti.