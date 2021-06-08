"Olimpico'da taraftarları görmek çok güzel olacak. 80 bine yakın kapasitesi olan stadyumda 15 bin taraftar olması bile güzel. Bence duygu açısından bizi çok etkileyecek. Benim büyüdiğim ve kendimi tanıttığım yer Olimpico'ydu. Umarım takım olarak iyi performans gösteririz ve Türkiye maçını kazanarak EURO 2020 maceramıza iyi başlarız."
"Bence EURO 2020'deki en güçlü takım Fransa. Tüm yıl boyunca Kylian Mbappe ile birlikte oynadım. Açık şekilde Fransa favori. Ancak futbolda galibiyet kesin ve kolay değildir. Böylesi turnuvalarda kazananı detaylar belirler. Fransa güçlü ama bence Fransa ile baş edebilecek başka güçlü takımlar da var. Biz de güçlü takımlardan biriyiz. Zor bir turnuva olacak. Biz savaşa hazırız."
"EURO 2020'nin 1 yıl daha ertelenmiş olması bizi 1 yıl daha tecrübeli bir takım haline getirdi. Son 1 yılım iyi geçti. Bence takımdaki herkesin son 1 yılı iyiydi. Biz her maçı çok ciddiye alıyoruz. Türkiye maçıyla birlikte ağırlığımızı koyacağız. Bir an önce maçlar başlasın istiyoruz. 5 yıl öncesine göre çok kaliteli bir takımız ve bunu sahada ispatlamak istiyoruz."
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