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"EURO 2020'nin 1 yıl daha ertelenmiş olması bizi 1 yıl daha tecrübeli bir takım haline getirdi. Son 1 yılım iyi geçti. Bence takımdaki herkesin son 1 yılı iyiydi. Biz her maçı çok ciddiye alıyoruz. Türkiye maçıyla birlikte ağırlığımızı koyacağız. Bir an önce maçlar başlasın istiyoruz. 5 yıl öncesine göre çok kaliteli bir takımız ve bunu sahada ispatlamak istiyoruz."

