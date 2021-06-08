<p>İtalya Milli Takımı'nın yıldızı Alessandro Florenzi, Türkiye ile oynayacakları EURO 2020 açılış maçına kısa bir süre kala Coverciano'daki hazırlık kampında basın toplantısı düzenledi. İşte Florenzi'nin açıklamaları:<br></p>
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İtalya Milli Takımı'nın yıldızı Alessandro Florenzi, Türkiye ile oynayacakları EURO 2020 açılış maçına kısa bir süre kala Coverciano'daki hazırlık kampında basın toplantısı düzenledi. İşte Florenzi'nin açıklamaları:

<p>"Olimpico'da taraftarları görmek çok güzel olacak. 80 bine yakın kapasitesi olan stadyumda 15 bin taraftar olması bile güzel. Bence duygu açısından bizi çok etkileyecek. Benim büyüdiğim ve kendimi tanıttığım yer Olimpico'ydu. Umarım takım olarak iyi performans gösteririz ve Türkiye maçını kazanarak EURO 2020 maceramıza iyi başlarız."<br></p>
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"Olimpico'da taraftarları görmek çok güzel olacak. 80 bine yakın kapasitesi olan stadyumda 15 bin taraftar olması bile güzel. Bence duygu açısından bizi çok etkileyecek. Benim büyüdiğim ve kendimi tanıttığım yer Olimpico'ydu. Umarım takım olarak iyi performans gösteririz ve Türkiye maçını kazanarak EURO 2020 maceramıza iyi başlarız."

<p>"Bence EURO 2020'deki en güçlü takım Fransa. Tüm yıl boyunca Kylian Mbappe ile birlikte oynadım. Açık şekilde Fransa favori. Ancak futbolda galibiyet kesin ve kolay değildir. Böylesi turnuvalarda kazananı detaylar belirler. Fransa güçlü ama bence Fransa ile baş edebilecek başka güçlü takımlar da var. Biz de güçlü takımlardan biriyiz. Zor bir turnuva olacak. Biz savaşa hazırız."<br></p>
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"Bence EURO 2020'deki en güçlü takım Fransa. Tüm yıl boyunca Kylian Mbappe ile birlikte oynadım. Açık şekilde Fransa favori. Ancak futbolda galibiyet kesin ve kolay değildir. Böylesi turnuvalarda kazananı detaylar belirler. Fransa güçlü ama bence Fransa ile baş edebilecek başka güçlü takımlar da var. Biz de güçlü takımlardan biriyiz. Zor bir turnuva olacak. Biz savaşa hazırız."

<p>"EURO 2020'nin 1 yıl daha ertelenmiş olması bizi 1 yıl daha tecrübeli bir takım haline getirdi. Son 1 yılım iyi geçti. Bence takımdaki herkesin son 1 yılı iyiydi. Biz her maçı çok ciddiye alıyoruz. Türkiye maçıyla birlikte ağırlığımızı koyacağız. Bir an önce maçlar başlasın istiyoruz. 5 yıl öncesine göre çok kaliteli bir takımız ve bunu sahada ispatlamak istiyoruz."<br></p>
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"EURO 2020'nin 1 yıl daha ertelenmiş olması bizi 1 yıl daha tecrübeli bir takım haline getirdi. Son 1 yılım iyi geçti. Bence takımdaki herkesin son 1 yılı iyiydi. Biz her maçı çok ciddiye alıyoruz. Türkiye maçıyla birlikte ağırlığımızı koyacağız. Bir an önce maçlar başlasın istiyoruz. 5 yıl öncesine göre çok kaliteli bir takımız ve bunu sahada ispatlamak istiyoruz."

<p>"Türkiye çok güçlü bir takım. Harika oyuncuları var. Ne yazık ki Burak Yılmaz gibi bir yıldıza sahipler. Fransa'da harika bir sezon geçirdi. Türkiye'nin çok organize ir takım olduğunu biliyoruz. Türkiye'yi çok iyi analiz ettik. Onlara nasıl zarar vereceğimizi biliyoruz."</p>
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"Türkiye çok güçlü bir takım. Harika oyuncuları var. Ne yazık ki Burak Yılmaz gibi bir yıldıza sahipler. Fransa'da harika bir sezon geçirdi. Türkiye'nin çok organize ir takım olduğunu biliyoruz. Türkiye'yi çok iyi analiz ettik. Onlara nasıl zarar vereceğimizi biliyoruz."

<p>"Burak Yılmaz ile ilgili özel bir analiz videosu izledik. Nereden şutlar atar, nasıl gol atar izledik. Türkiye genel olarak ceza sahası dışından çok şut atan bir takım. Çok dikkatli olmalıyız."<br></p>
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"Burak Yılmaz ile ilgili özel bir analiz videosu izledik. Nereden şutlar atar, nasıl gol atar izledik. Türkiye genel olarak ceza sahası dışından çok şut atan bir takım. Çok dikkatli olmalıyız."

<p>"Ceza sahası çevresinden frikik fırsatı vermemeliyiz. Hakan Çalhanoğlu gibi bu işin uzmanı bir oyuncuları var."<br></p>
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"Ceza sahası çevresinden frikik fırsatı vermemeliyiz. Hakan Çalhanoğlu gibi bu işin uzmanı bir oyuncuları var."

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