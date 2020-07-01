Fenerbahçe'nin yeni defansı belli oldu!

01 Temmuz 2020 Çarşamba, 08:40

Fenerbahçe’de savunma sil baştan değişecek. Yeni sezonun transfer çalışmalarına yoğun mesai harcayan sarı-lacivertliler, ağırlığı defansa verdi. Sağ-sol bek ve stoper bölgesine en az 5 transfer yapılması bekleniyor. Transfer bütçesinin büyük bölümü bu bölgeye aktarılacak. Elde tutulacak isimlerle birlikte defansa geniş bir rotasyon oluşturulacak.

SOL BEKE CANER VE NOVAK

Hasan Ali'nin biten kontratı uzatılmayacak. Yerine en az bir isim alınacak. Beşiktaş'tan ayrılacak ve pek çok teklif alan Caner Erkin'le büyük oranda anlaşıldı. Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Filip Novak ile de temaslar sürüyor. İki oyuncunun birlikte transfer edilme ihtimali var.

Geri dönecek Zanka'ya kulüp aranıyor. Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar ile yola devam edilirken devre arasında kiralanan Falette'in satın alma opsiyonunun kullanılması bekleniyor. Roma'dan Juan Jesus ile temaslar sürüyor. Ayrıca Kaan Ayhan da gündemde.

Isla ayrıldı, Nabil Dirar sağ beke çekildi. Dirar, gelecek sezon da bu bölgede şans bulacak. Beşiktaş'la kontratı biten Gökhan Gönül'ü geri döndürmek için çalışmalar sürüyor. Ayrıca Sassuolo'dan gurbetçi oyuncu Mert Müldür de kiralık olarak düşünülüyor.

Kaynak: Sözcü