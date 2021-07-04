Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin Cuma akşamı duyurduğu yeni hocası Pereira, İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe Pereira'nın gelişini "Vitor Pereira ve yardımcıları, İstanbul’a geldi. 5 yılın ardından Fenerbahçemize dönen Pereira, Portekiz’den kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı’na indi. Teknik Direktörümüz Pereira’yı, Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki karşıladı." ifadeleri ile duyurdu.
2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Pereira Ziraat Türkiye Kupası'ını finalde kaybetmiş ligi de ikinci sırada tamamlamıştı.
Fenerbahçe Portekizli teknik direktör ile iki yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.
Teknik Direktörümüz Vitor Pereira İstanbul’da! ???? pic.twitter.com/9Rr7yY4c2D— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 4, 2021
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