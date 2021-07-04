Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira İstanbul'a geldi.

cumhuriyet.com.tr
04 Temmuz 2021 Pazar, 17:21
Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira İstanbul'a geldi
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Fenerbahçe'nin Cuma akşamı duyurduğu yeni hocası Pereira, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe Pereira'nın gelişini "Vitor Pereira ve yardımcıları, İstanbul’a geldi. 5 yılın ardından Fenerbahçemize dönen Pereira, Portekiz’den kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı’na indi. Teknik Direktörümüz Pereira’yı, Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki karşıladı." ifadeleri ile duyurdu. 

2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Pereira Ziraat Türkiye Kupası'ını finalde kaybetmiş ligi de ikinci sırada tamamlamıştı.

Fenerbahçe Portekizli teknik direktör ile iki yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.

 




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