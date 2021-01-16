Fenerbahçe'nin yeni stoperi geliyor!
Apollon Limassol Kulübü de resmi siteden yaptığı açıklamada Szalai için Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardıklarını ve oyuncunun İstanbul’a giderek sağlık kontrolünden geçeceğini açıkladı
Mesut Özil ve Bright transferi dışında önceliğini stoper takviyesine veren Fenerbahçe, bu bölgede bir türlü dikiş tutturamadı. Sokrates başta olmak üzere birçok ismin gündemde olduğu sarı-lacivertlilerde Attila Szalai ile anlaşma tamamlandı.
Apollon Limassol Kulübü de resmi siteden yaptığı açıklamada Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardıklarını ve oyuncunun İstanbul’a giderek sağlık kontrolünden geçeceğini açıkladı. Bu transfer gerçekleşmesi durumunda sarı-lacivertliler, Ali Koç dönemindeki 6. transfer döneminde de stoper bölgesine takviye yapmış olacak.
Fenerbahçe, son 2.5 yılda stopere Reyes, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Zanka, Rami, Falette, Tisserand ve Lemos'u transfer etti.
YOLCULAR BELLİ
Fenerbahçe'de ara transfer döneminde takımdan ayrılacak 4 isim de netleşti. Takımda Lemos, Kemal Ademi ve Dirar ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ameliyat olması beklenen Perotti'nin de sözleşmesi anlaşılarak feshedilecek.
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