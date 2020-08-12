Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 16:51

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Filip Novak, İstanbul'a iniş yaptı. 30 yaşındaki futbolcu iner inmez kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.



Uçuş nedeniyle yorgun olduğunu söyleyen Novak, "Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynayacağım için çok heyecanlıyım. Birlikte çalışacağım insanlarla karşılaşmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Fenerbahçe'ye transferinin kariyeri için büyük bir adım olduğunu belirten Novak, "Hedeflerim yüksek. Ligin en yüksek seviyesinde oynamak ve Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istiyorum. Başarılı olmak için her şeyi yapacağım, sahaya çıkmayı bekliyorum." diye konuştu.



Fenerbahçe idari menajeri Volkan Ballı ise Novak'a hoş geldin diyerek, başarılar diledi.

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