Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Novak ülkesinden İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Filip Novak, İstanbul'a iniş yaptı. 30 yaşındaki futbolcu iner inmez kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Uçuş nedeniyle yorgun olduğunu söyleyen Novak, "Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynayacağım için çok heyecanlıyım. Birlikte çalışacağım insanlarla karşılaşmak için sabırsızlanıyorum" dedi.
Fenerbahçe'ye transferinin kariyeri için büyük bir adım olduğunu belirten Novak, "Hedeflerim yüksek. Ligin en yüksek seviyesinde oynamak ve Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istiyorum. Başarılı olmak için her şeyi yapacağım, sahaya çıkmayı bekliyorum." diye konuştu.
Fenerbahçe idari menajeri Volkan Ballı ise Novak'a hoş geldin diyerek, başarılar diledi.
30 yaşındaki sol bek, sağlık kontrollerinden sonra antrenmanlara başlayacak
Video Haberler
- Kıskançlık kavgası kanlı bitti
- Aydos Ormanı'nda yangın
- 'Alevkıran' isimli tay, bakıcısını böyle tepti
- Sosyal medyanın gündemine oturan evlilik teklifi!
- Kadıköy Belediyesi'nden bir ilk... 'Gıda otomatı'
- Önüne geleni yumrukladı, az kalsın linç ediliyordu
- 150 yıllık tarihi çeşmede define aradılar!
- Dev platform FSM Köprüsü'nün altından böyle geçti
- ABD'deki Disney stüdyolarına yıldırım düşme anı kamerada
- Youtuber tehlikeli deneyi sosyal medyadan paylaştı!