Fenerbahçe'nin yeni transferi geldi!

03 Ekim 2020 Cumartesi, 13:37

Transfer sezonunun hareketli takımı Fenerbahçe, İtalya Serie A takımlarından Roma’da forma giyen Diego Perotti’yi İstanbul’a getiriyor. Fenerbahçe’nin her konuda anlaşmaya vardığı 32 yaşındaki Arjantinli futbolcu İstanbul’a geldi.

Fenerbahçe’nin bu sezonki 16. transferi olacak olan Perotti’nin, bonservisi ile birlikte kadroya dahil edileceği öğrenildi. Sarı-lacivertli kulübün, Roma’ya transfer için ne kadar bonservis bedeli ödeyeceği ise netlik kazanmadı.

Fenerbahçe, Perotti’den önce Marcel Tisserand, Nazım Sangare, Mauricio Lemos, Mame Thiam, Papiss Cisse, Sinan Gümüş, Jose Sosa, Filip Novak, Gökhan Gönül, Enner Valencia, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş, Mbwana Samatta, İsmail Yüksek ve Barış Sungur‘u transfer etmişti.

Fenerbahçe sosyal medya hesabından uçak emojisi ile transferi bir anlamda doğrularken kulüpten de "Görüşmeyler başladı" açıklaması yapıldı.