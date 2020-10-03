Fenerbahçe'nin yeni transferi geldi!
Transfer sezonunun hareketli takımı Fenerbahçe, İtalya Serie A takımlarından Roma’da forma giyen Diego Perotti’yi İstanbul’a getirdi..
Transfer sezonunun hareketli takımı Fenerbahçe, İtalya Serie A takımlarından Roma’da forma giyen Diego Perotti’yi İstanbul’a getiriyor. Fenerbahçe’nin her konuda anlaşmaya vardığı 32 yaşındaki Arjantinli futbolcu İstanbul’a geldi.
Fenerbahçe’nin bu sezonki 16. transferi olacak olan Perotti’nin, bonservisi ile birlikte kadroya dahil edileceği öğrenildi. Sarı-lacivertli kulübün, Roma’ya transfer için ne kadar bonservis bedeli ödeyeceği ise netlik kazanmadı.
Fenerbahçe, Perotti’den önce Marcel Tisserand, Nazım Sangare, Mauricio Lemos, Mame Thiam, Papiss Cisse, Sinan Gümüş, Jose Sosa, Filip Novak, Gökhan Gönül, Enner Valencia, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş, Mbwana Samatta, İsmail Yüksek ve Barış Sungur‘u transfer etmişti.
Fenerbahçe sosyal medya hesabından uçak emojisi ile transferi bir anlamda doğrularken kulüpten de "Görüşmeyler başladı" açıklaması yapıldı.
En Çok Okunan Haberler
- Cumhur İttifak’ı iddiası
- Bir küp altın buldular, jandarmaya teslim ettiler
- Yandaş imasına İsmail Saymaz öyle bir yanıt verdi ki...
- Hayrola, hükümet istifa mı etti?
- Biat etmeyen bertaraf mı oluyor?
- MEB'den liseler için yüz yüze eğitim açıklaması
- Koca: Düşüş devam ediyor
- Erdoğan'dan Kobani soruşturması açıklaması
- Çiçek adası sakinlerinden Hülya Avşar'a tepki
- Kirli ilişkiler ağı açıklanırsa mahalle karışır
Video Haberler
- Özışık, 'ilişkim yok' dediği Orak'la bir arada!
- Kaşıkçı'nın öldürüldüğü yerin görüntüleri ortaya çıktı
- Köpek yavrularını suni teneffüsle hayata döndürdü
- Taksim'de gerçek birkaç dakika içerisinde ortaya çıktı
- Canlı yayında bayılmıştı! İşte olayın perde arkası
- Sokak röportajında şoke eden 'İç savaş' iddiası
- Bakanlık yasaklamıştı! Antalya'da skandal görüntüler
- Tutuklama kararının ardından HDP'lilere polis müdahalesi
- Vicdansızlık! Köpeği ezen sürücü ardına bile bakmadı
- Canlı yayında Davutoğlu'nu öfkelendiren 'basit' soru
En Çok Okunan Haberler
- Cumhur İttifak’ı iddiası
- Bir küp altın buldular, jandarmaya teslim ettiler
- Yandaş imasına İsmail Saymaz öyle bir yanıt verdi ki...
- Hayrola, hükümet istifa mı etti?
- Biat etmeyen bertaraf mı oluyor?
- MEB'den liseler için yüz yüze eğitim açıklaması
- Koca: Düşüş devam ediyor
- Erdoğan'dan Kobani soruşturması açıklaması
- Çiçek adası sakinlerinden Hülya Avşar'a tepki
- Kirli ilişkiler ağı açıklanırsa mahalle karışır