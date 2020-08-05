Fenerbahçe’ye bir şok daha!
Fenerbahçe’ye kötü haberler üst üste geliyor. TFF’nin açıkladığı harcama limitleriyle şok yaşayan sarı lacivertlilere bir kötü haber de eski futbolcusundan geldi.
Fenerbahçe ile 2019’un ağustos ayında yollarını ayıran Kameni, Fenerbahçe’nin kendisine verdiği sözleri tutmadığını belirterek sarı lacivertli kulübü FIFA’ya şikayet ettiğini açıkladı.
Kameni,”Fenerbahçe, hiçbir gerekçe göstermeden kadro dışı bıraktı. Ben ödemelerimi alamadım. Sözleşmemi feshetme hakkım doğdu ve FIFA’ya gittim. O dönem serbest kalamıyordum. Çünkü, problemim tam olarak çözülmemişti. FIFA'nın vereceği kararı bekliyordum. Malaga'da kendi evimde antrenmanlarıma devam ettim." dedi.
“FENERBAHÇE CAS’A BAŞVURDU”
"Bugün işler kısmen çözüldü çünkü FIFA beni haklı buldu" diyen Kameni, "Fenerbahçe, FIFA'nın verdiği karar sonrası CAS'a başvurdu. Yani, 5 ay daha bekleyeceğiz ve sonucu göreceğiz. Ancak, şu an serbest bir futbolcuyum ve istediğim kulübe imza atarım" diye konuştu
YILLIK MAAŞI 2.2 MİLYON EURO'YDU
Fenerbahçe'nin 2017'de Malaga'dan transfer ettiği Kamerunlu kaleci Kameni, Süper Lig'de 9 maça çıktı, 2 maçta kalesini gole kapattı ve 13 gol yedi. Kameni'nin maaşı yıllık 2.2 milyon Euro idi.
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