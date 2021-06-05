Fenerbahçe'ye İtalya'dan Zajc için sürpriz teklif
Fenerbahçe'nin kiralık olarak İtalya'da oynayan stoperi Miha Zajc'a 3 milyon Avro önerildi.
Fenerbahçe'nin kiralık olarak İtalya'da oynayan Sloven stoperi Miha Zajc'ın bonservisi için 3 milyon Avro önerildi.
Geçen sezon kadroda düşünülmediği ve yabancı sayısı nedeniyle 500 bin Avro karşılığında İtalya'nın Genoa ekibine kiralanan Miha Zach için İtalyanh ekibi, satın alma önerisi getirdi. İtalya'da başarılı bir sezon geçiren ve takımının savunmasına katkı veren Fenerbahçeli oyuncu, Türkiye'de beğinilmemişti.
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