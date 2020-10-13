Fenerbahçe’ye Novak şoku

13 Ekim 2020 Salı, 02:00

Çekya’nın Güney Kıbrıs ile karşılaştığı maçın ardından, takımda 3 futbolcunun koronavirüse yakalandığı tespit edildi. Bu gelişme üzerine F.Bahçe’nin sol beki Filip Novak dahil olmak üzere 5 isim kadroya alınmadı. Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 futbolcunun isimleri ise açıklanmadı. Takımının Güney Kıbrıs ile geçtiğimiz günlerde yaptığı maçta ilk 11’de oynayan Novak, bu sezon yeni transfer olduğu Sarı-Lacivertlilerde şu ana dek sadece 1 maçta 21 dakika forma giydi.

RODRİUES’LE AYRILIK ZAMANI

Erol Bulut tarafından kadroda düşünülmeyen Garry Rodrigues’in yeni takımı belli oluyor. Sarı-Lacivertlilerin 2 yıllığına kiraladığı Rodrigues, büyük olasılıkla eski takımı Al İttihad’a dönecek.

DİVAN KURULU ONLİNE YAPILACAK

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, 24 Ekim Cumartesi günü yapılacak.Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, toplantının yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 10.30-13.30 saatleri arasında online gerçekleştirileceği bildirildi.

TİSSERAND SAKATLANDI

Fenerbahçe’nin yeni transferi Tisserand, ülkesi Demokratik Kongo’nun, Burkina Faso ile oynadığı maçta sakatlandı. Karşılaşmaya 11’de başlayan Kongolu Tisserand’ın bileği burkulunca maça devam edemedi. Kontrolleri yapılan Tisserand’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.