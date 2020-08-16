Fenerbahçe'ye 'Paşa' gibi golcü

16 Ağustos 2020 Pazar, 17:43

Fenerbahçe bonservis ödemeden transfer yapmak için arayışa girişti..

Golcü arayan Fenerbahçe Kasımpaşa'nın forveti Mame Thiam ile ilgileniyor. Kasımpaşa kulübü ile sözleşmesi süren golcü futbolcunun bir tür dostluk anlaşması gereği Fenerbahçe'ye bonservis bedelsiz verileceği öğrenildi. Thiam, geçen sezonun ikinci yarısında attığı kritik gollerle Kasımpaşa'nın ligde kalmasını sağlamıştı.



Başkan Ali Koç'un golcü futbolcu, menajeri ve Kasımpaşalı yetkililerle görüştüğü öğrenildi

Kasımpaşa sözleşmesi süren kaleci Fatih'i de Galatasaray'a bonservis bedeli almaksızın vermişti.



