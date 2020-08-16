Fenerbahçe'ye 'Paşa' gibi golcü
Golcü arayan Fenerbahçe Kasımpaşa'nın forveti Mame Thiam ile ilgileniyor.
Fenerbahçe bonservis ödemeden transfer yapmak için arayışa girişti..
Golcü arayan Fenerbahçe Kasımpaşa'nın forveti Mame Thiam ile ilgileniyor. Kasımpaşa kulübü ile sözleşmesi süren golcü futbolcunun bir tür dostluk anlaşması gereği Fenerbahçe'ye bonservis bedelsiz verileceği öğrenildi. Thiam, geçen sezonun ikinci yarısında attığı kritik gollerle Kasımpaşa'nın ligde kalmasını sağlamıştı.
Başkan Ali Koç'un golcü futbolcu, menajeri ve Kasımpaşalı yetkililerle görüştüğü öğrenildi
Kasımpaşa sözleşmesi süren kaleci Fatih'i de Galatasaray'a bonservis bedeli almaksızın vermişti.
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