Fenerbahçe'ye tanıdık bir koç!

02 Temmuz 2020 Perşembe, 23:54

7 yıl süren Zeljko Obradovic dönemini kapatan Fenerbahçe Beko, Sarunas Jasikevicius, Andrea Trinchieri ve Sergio Scariolo ile anlaşamayınca Igor Kokoskov'a yönlendi.

Sarı-lacivertlilerin öncelikli hedefi olan Litvanyalı koç, Barcelona’nın teklifini kabul etti. ‘Sarunas’ın, yıllık 1.5 milyon Avro öneren Fenerbahçe’yi değil 1.1 milyon Avro öneren Barcelona’ya evet dediği öğrenildi. Litvanyalı koçun Katalan ekibi ile 3 yıllık sözleşme imzalamasının ardından İtalyan Andrea Trinchieri de Bayern Münih ile anlaştı. Sergio Scariolo’dan da yüksek ücret istemesi nedeniyle vazgeçen Kanarya, başantrenörlük koltuğu için, bir dönem Obra’nın yardımcılığını yapan başka bir Sırp koçta karar kıldı: İgor Kokoskov. ESPN ve yayıncı kuruluşta yer alan habere göre; 48 yaşındaki çalıştırıcı ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı.

NBA’de Los Angeles Clippers, Detroit Pistons, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Orlando Magic, Utah Jazz ve Sacramento Kings’de asistan koç, 2018-2019 sezonunda ise Phoenix Suns’da başantrenör olarak çalışan 49 yaşındaki Kokoskov, 2017’de kariyer patlaması yaptı. Luka Doncic’li Slovenya, 3 yıl önce İstanbul’da Avrupa Şampiyonu olurken başantrenörlük koltuğunda Kokoskov vardı.

Aynı Kokoskov, 20 Kasım 2019’da Sırbistan Milli Takımı’nın başına geçti. 2004-2005 yıllarında Zeljko Obradovic’in yardımcısı olarak (o dönemki adıyla) Sırbistan Karadağ'da yardımcı antrenör olarak görev yapan deneyimli çalıştırıcı, 2008-2015’te de Gürcistan Milli Takımı'nda başantrenördü. Kokoskov, OKK Beograd’dan (23 yıl) sonra kariyerinde ilk kez Avrupa’da bir kulüp takımını çalıştıracak.