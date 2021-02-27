Fenerbahçe'ye Trabzon maçı öncesi Ali Koç morali
Deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanı Başkan Ali Koç ile Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ile Selahattin Baki de takip etti.
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanı Başkan Ali Koç ile Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ile Selahattin Baki de takip etti. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 13.30'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Bu antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Trabzon'a gidecek.
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