Fenerbahçe'ye yenilmeyen tek Galatasaray Başkanı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tarihe geçti.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe istatistiği ile tarihe geçti.
Lig1959 yılında kurulurken, o günden bu yana ülkemizin büyük kulüplerinden Galatasaray'da 17 başkan göreve yaptı. Sadık Giz, Refik Selimoğlu, Ulvi Ziya Yanal, Suphi Batur, Selahattin Beyazıt, Mustafa Pekin, Ali Uras, Ali Tanrıyar, Alp Yalman, Faruk Süren, Mehmet Cansun, Özhan Canaydın, Adnan Polat, Ünal Aysal, Duygun Yarsuvat, Dursun Özbek ve son olarak Mustafa Cengiz...
TARİHE BİR İMZA
2018'de göreve gelen mevcut başkan Mustafa Cengiz, iki şampiyonluk yaşarken övüldüğü kadar da eleştirilen bir başkan oldu. Ancak şu bir gerçek ki şu an tarihe bir imza atmış durumda. Türkiye'de profesyonel lig kurulduğundan bu yana Mustafa Cengiz öncesi sarı-kırmızılı takımda görev yapan 16 başkanın 16'sı da koltukta oturdukları dönemde Fenerbahçe mağlubiyetiyle karşılaştılar. Mustafa Cengiz ise 3 seneyi aşkın sürede sarı-lacivertli futbol takımına karşı hiç yenilgi yaşamadı.
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