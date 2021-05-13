Fenerbahçe'yi Kadıköy istatistiği yaktı!

13 Mayıs 2021 Perşembe, 13:05

Fenerbahçe, derbileri kazanamadan ve evinde rekor puan kaybettiği sezonda şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı. Sarı lacivertlilerin tarihine bakıldığında Kadıköy'de başarısız geçen sezonlarda elde edilen en iyi derece olarak 2017-18 sezonunda alınan ikincilik gözüküyor. Eğer Fenerbahçe, Sivasspor'u yenmeyi başarsa son haftaya puan farkıyla önde girecek ve tarihinde bir ilki başaracaktı.

KADIKÖY'DE 25 PUAN BIRAKTI

Bu sezon kendi sahasında 11 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet alarak 35 puan toplayan Fenerbahçe, Kadıköy'de 25 puan yitirdi. Sarı lacivertliler evinde tarihinin en fazla puan kaybını yaşadı. Erol Bulut döneminde 6 mağlubiyet 2 beraberlik elde edilirken, Emre Belözoğlu yönetiminde ise 1 yenilgi yaşandı.

Fenerbahçe’nin iç sahadaki puan kayıpları şöyle:

Fenerbahçe 0-0 Hatayspor

Fenerbahçe 0-2 Konyaspor

Fenerbahçe 3-4 Beşiktaş

Fenerbahçe 0-3 Yeni Malatyaspor

Fenerbahçe 0-1 Galatasaray

Fenerbahçe 0-1 Göztepe

Fenerbahçe 1-1 Antalyaspor

Fenerbahçe 1-2 Gençlerbirliği

Fenerbahçe 1-2 Sivasspor

Kaynak: Ajansspor



