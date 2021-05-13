Fenerbahçe'yi Kadıköy istatistiği yaktı!
Fenerbahçe, hiç bir derbi kazanamadan ve evinde kaybettiği rekor puanlarla şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı.
Fenerbahçe, derbileri kazanamadan ve evinde rekor puan kaybettiği sezonda şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı. Sarı lacivertlilerin tarihine bakıldığında Kadıköy'de başarısız geçen sezonlarda elde edilen en iyi derece olarak 2017-18 sezonunda alınan ikincilik gözüküyor. Eğer Fenerbahçe, Sivasspor'u yenmeyi başarsa son haftaya puan farkıyla önde girecek ve tarihinde bir ilki başaracaktı.
KADIKÖY'DE 25 PUAN BIRAKTI
Bu sezon kendi sahasında 11 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet alarak 35 puan toplayan Fenerbahçe, Kadıköy'de 25 puan yitirdi. Sarı lacivertliler evinde tarihinin en fazla puan kaybını yaşadı. Erol Bulut döneminde 6 mağlubiyet 2 beraberlik elde edilirken, Emre Belözoğlu yönetiminde ise 1 yenilgi yaşandı.
Fenerbahçe’nin iç sahadaki puan kayıpları şöyle:
Fenerbahçe 0-0 Hatayspor
Fenerbahçe 0-2 Konyaspor
Fenerbahçe 3-4 Beşiktaş
Fenerbahçe 0-3 Yeni Malatyaspor
Fenerbahçe 0-1 Galatasaray
Fenerbahçe 0-1 Göztepe
Fenerbahçe 1-1 Antalyaspor
Fenerbahçe 1-2 Gençlerbirliği
Fenerbahçe 1-2 Sivasspor
Kaynak: Ajansspor
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