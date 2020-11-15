Fenerbahçe'yi kahreden sakatlık; kırık var
Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin, Fatih Karagümrük'ün İsveçli oyuncusu Jimmy Durmaz ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlandı.
Fenerbahçe’nin Fatih Karagümrük ile oynadığı hazırlık maçının 63. dakikasında şok bir sakatlık yaşandı.
Sarı lacivertlilerin kalecisi Harun Tekin, Fatih Karagümrük'ün İsveçli oyuncusu Jimmy Durmaz ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlandı.
SAĞ ELMACIK KEMİĞİ KIRILDI
Saha içinde kontrolü yapılan Harun’un sağ göz elmacık kemiğinin kırıldığı anlaşılırken tecrübeli eldiven ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Sarı-lacivertli takım, Harun Tekin'in elmacık kemiğinin kırıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Yüzüne aldığı darbe sonucu elmacık kemiği kırılan kalecimiz Harun Tekin’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Geçmiş olsun Harun" ifadesi kullanıldı.
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