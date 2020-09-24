Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Samatta Beşiktaş'a gol atmış!
Samatta İngiliz kulübü Aston Villa ve Tanzanya milli takımının santrafor bölgesinde oynadı.
Fenerbahçe'nin gece geç saatlerde İstanbul'a getirdiği Samatta önemli bir isim.
Tam adı Mbwana Ally Samatta, 23 Aralık 1992 Darüsselam doğumlu Tanzanyalı futbolcudur. İngiliz kulübü Aston Villa ve Tanzanya milli takımının santrafor bölgesinde oynamakta.
27 yaşındaki ve 1,83 boya sahip Samatta, 2016 kış transfer döneminde 800 bin avro karşılığında Genk’e transfer olmuştu.
3 sezon Belçika ekibinde forma giyen deneyimli oyuncu, bu süreçte 191 maçta 76 gol atıp 20 de asist yaptı.
2019-2020 sezonunda Belçika’nın Genk takımından İngiliz ekibi Aston Villa’ya yaklaşık 10 milyon Avro bedelle transfer olmuştu.
2018-19 sezonunda Genk formasıyla UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’a karşı sahaya çıkan golcü oyuncu, 4-2 kazandıkları maçta 2 gol-1 asistlik performansıyla ilk Türkiye macerasında ismini akıllara kazımayı başarmıştı.
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