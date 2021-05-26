Fenomenlere BioNTech aşısını kötülemeleri için para teklifi iddiası
Fransız medyası, İngiltere merkezli bir ajansın, sosyal medya fenomenlerine Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısını kötülemeleri için para teklif ettiğini öne sürdü.
Fransız medyası, Fransa'daki sosyal medya fenomenlerinin "Sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan içerik üreticilerine ulaştılar, para karşılığında, Pfizer/BioNTech aşısını kötülemelerini istediler." iddiasına yer verdi.
Youtube'da 1 milyonun üzerinde takipçisi bulunan "Dirty Biology" lakaplı Leo Grasset, Londra merkezli bir ajansın kendisiyle iletişime geçtiğini, kendisine miktarda para teklif edildiğini, ancak teklifi reddettiğini öne sürdü.
Grasset, Pfizer-Biontech aşısının ölümcül riskleri bulunduğunu, hatta 45-60 saniyelik bir video çekerek, "Pfizer-BioNTech aşısının, AstraZeneca'dan 3 kat ölümcül olduğunu" söylemesini istediklerini söyledi.
“AŞI KARALAMA KAMPANYASI”
Fransa'daki birçok sosyal medya fenomeninden benzer açıklamalar geldi. Aralarında 10 bin takipçisi bulunan bir doktor da "aşı karalama kampanyası" videosu çekmesi karşılığında kendisine 2 bin avrodan fazla para teklif edildiğini açıkladı.
Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran da bazı sosyal medya fenomenlerine bu yönde e-posta gönderildiğini tespit ettiklerini belirterek, "Bu acıklı, tehlikeli, sorumsuzca bir girişim ve işe yaramayacak" dedi.
Fransız medyası, Londra merkezli şirketin bu teklifi ismi açıklanmayan bir müşterisi adına yaptığını ileri sürdü.
Kaynak: Haber Global
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