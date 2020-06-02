Ferdinand Tönnies’ten ‘Cemaat ve Cemiyet’
Sosyolojinin kurucularından sayılan Ferdinand Tönnies, Cemaat ve Cemiyet’te evrensel ilkeleri etken ve edilgen tepkimelerle kategorize ederken, kırsal-kentsel, geleneksel-modern, duygusal-rasyonel gibi zıtlıkları sosyolojisinin merkezine koyuyor...
ŞEHRE
GELEN ŞEHİRDEKİLERE BENZER!
Ferdinand
Tönnies’in (1855-1936) mihenk taşı etkisindeki bu çalışmasıyla çeşitli
düşünürlerin birbirlerinden esinlenerek düşünce sistemlerini adeta DNA
aktarımına benzer şekilde yeniden nasıl oluşturduklarını gözlemleyebiliyoruz.
İbn
Haldun’dan Montesquieu’ya, Herder’den Rousseau’ya kadar birçok düşünürün
savunduğu şehrin kırsaldan, kırsalınsa paralel biçimde şehirden faydalanarak
var olduğu düşüncesini farklı bir boyuta taşıyor.
Şehir
yaşamının ve bunun sonucu olarak kamusal alanın ortaya çıkışıyla birlikte,
kırsal alandaki kolektif cemaat yapısı bozuluyor. Böylelikle Tönnies
sosyolojide son derece önemli olan merkez-çevre ikilemini formülleştiriyor.
Şehre
yakınlaşan insanlar olmak istedikleri bireylere yakınlaşıyor. Ancak şehirli,
bireyleşen insanlar paylaşımcı birliktelik hislerini yitirmeye
başladıklarından, yukarıdan aşağıya dayatılan bir çeşit kurallar silsilesine de
ihtiyaç duyuyor.
Dolayısıyla
Tönnies’in, toplulukların güvenlik ihtiyacından dolayı toplum sözleşmesine
ihtiyacı olduğu düşüncesi, bize Hobbescu bir hukuk anlayışından esinlendiğinin
ipuçlarını veriyor.
Sanayileşen
toplumlarda insanların zaman içinde öteki bireylerden ayrı düştükleri ve
yabancılaştıkları düşüncesi ise Marx’ın endüstriyel toplumlara dönük
“yabancılaşma” kavramından esinlendiğini akıllara getiriyor.
YENİ
BİR BAKIŞ
Cemaat
ve Cemiyet’te Tönnies genel kavramlardan ve ikiliklerden yola çıkan bir yöntem
izlerken, mümkün olduğu kadar duygulanımlarından sıyrılmaya çabalıyor. Önsözünde
algının göreceli ve önyargılı taraflarından kurtulmanın son derece zor
olduğunu, bu yüzden de eserinin herkesçe farklı anlaşılabileceğine değiniyor.
Kantçı
bir metodolojiyle, objektif, duygulardan arınmış ve saf aklın yargısıyla
üretebilmek adına elinden geleni yapıyor.
Tönnies,
kırsal-kentsel, geleneksel-modern, duygusal-rasyonel gibi zıtlıkları
sosyolojisinin merkezine koymuş ve takipçilerine kavrayabilecekleri yeni bir
bakış açısını armağan etmiştir.
Dilin
yeni sözcüklere katılan yeni anlamlarla genişleyerek dünyaya dair algımızı
değiştirmesi ve kolaylaştırmasında olduğu gibi, Tönnies de kavramlara yeni
anlamlar vererek toplumun yapısını daha iyi analiz edebileceğimiz bir yapı
kurmuştur.
Kitap,
kapitalist toplumun bir analizini de barındırmakta. Yalnızca sosyolojiyle
değil, psikoloji, iktisat, felsefe gibi alanlarla uğraşan okurlara da seslenen
ve Avrupa’da birçok üniversitede hâlâ okutulan çok temel bir metinden
bahsediyoruz.
Tönnies’in
çalışmasının doğa bilimlerinden hukuka, felsefeden ekonomi politiğe,
sosyolojiden psikolojiye birbirinden farklı alanlarda dolaşması özgün bir okuma
deneyimi sunacaktır.
Cemaat ve Cemiyet / Ferdinand Tönnies / Çeviren: Emre Güler / VakıfBank Kültür Yayınları / 456 s.
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