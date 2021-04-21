Ferhat Akbaş’lı Chemik Police, Polonya şampiyonu

Türk voleybol antrenörü Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Chemik Police Kadın Voleybol Takımı, Polonya Ligi'nde üst üste ikinci kez zafere ulaştı.

cumhuriyet.com.tr
21 Nisan 2021 Çarşamba, 12:18
Ferhat Akbaş’lı Chemik Police, Polonya şampiyonu
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35 yaşındaki Türk voleybol antrenörü Ferhat Akbaş, Polonya Kadınlar Voleybol Ligi’nde üst üste ikinci şampiyonluğunu yaşadı. Deneyimli teknik adamın çalıştırdığı Chemik Police takımı, dün akşam oynanan final maçında Rzeszow'u 3-1 mağlup ederek zafere ulaştı.

Altı Polonya şampiyonluğu olan Chemik Police, genç Türk teknik adam ve oyuncuların iyi performansı sayesinde, Covid-19 gölgesinde geçen Polonya Ligi'ni ilk sırada bitirmeyi başardı.

35 yaşındaki deneyimli teknik adam, 2015 Avrupa Oyunları'nda şampiyon olan Ulusal Kadın Voleybol Takımımızın baş antrenörlüğünü yapmıştı.

Akbaş, zorlu geçen lig hakkında kulübünün internet sitesine açıklamada bulundu:

"Polonya şampiyonluğu bu sene geçen seneye göre çok daha önemli, çünkü çok zor günlerden geçtik. Bu sene sakatlıklarımız oldu ama önemli olan bu kupayı kazanmak. Rakiplerimiz çok dişliydi, çok zorlandık. Bugün  kupayı kaldırmak, bizim için mucize gibi. Polonya Ligi'nde beşinci şampiyonluğum oldu ama bu kupanın yeri bende ayrı olacak.

Ferhat Akbaş, sözlerine son verirken Türk voleybolseverlere selam gönderdi ve destekleri için teşekkür etti.


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