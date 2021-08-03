Ferhat Arıcan: "Büyük emekler karşılığı kazanılan bir madalya"

03 Ağustos 2021 Salı, 12:12

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda artistik cimnastik paralel bar kategorisinde yarışan Ferhat Arıcan, 15.633 puan ile bronz madalyanın sahibi oldu.



2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda artistik cimnastik paralel bar kategorisinde üçüncü olarak Türk cimnastiğinin tarihideki ilk olimpiyat madalyasını kazanan Ferhat Arıcan, açıklamalarda bulundu.



"BU MADALYA İÇİN ÇOK FAZLA ÇALIŞTIM"

Ferhat Arıcan, "Gerçekten şu an kelimelerle anlatamayacağım duygular yaşıyorum. Türk spor tarihinin gerçekten büyük büyük emekler karşılığı kazanılan bir madalya bu. Çok fazla çalıştım bu madalya için." diye konuştu.

Türkiye'yi gururla temsil ettiğini söyleyen Arıcan, "Artık olimpiyat madalyalı bir sporcuyum. Ülkemi gururla temsil ettim. Tarih yazdım yine yeni yeniden. Gururluyum. Çok çalıştım. Sonunda hep birlikte başardık. Tüm Türkiye, Team Türkiye başardı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki yangınlara vurgu yapan Ferhat Arıcan, "Türkiye zor zamanlar geçiriyor. Kalbimiz orada. Vefat edenlere baş sağlığı diliyorum. Biraz olsun moral olduysa bu madalya, daha çok sevinirim. Türkiye için moral kaynağı olur bu madalya umarım. Bu yangınlar biter ve yeniden eski günlere döner Türkiye." ifadeleriyle açıklamalarını sonlandırdı.