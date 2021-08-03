TOKYO 2020 |Milli boksör Esra Yıldız, çeyrek finalde elendi

03 Ağustos 2021 Salı, 12:00

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek final maçında Esra Yıldız, Finlandiya'dan Johanna Marjut Mira Potkonen'le karşı karşıya geldi.

Esra Yıldız, ilk rauntta 40 yaşındaki sporcu karşısında etkisiz oldu ve Potkonen, 5 hakemin 4'ünden daha fazla puan aldı.

İkinci rauntta daha atak oyun ortaya koyan Esra, buna karşın yine rakibine üstünlük sağlayamadı.

Johanna Marjut Mira Potkonenrauntta, ikinci rauntta da üç hakemden tam puanını aldı ve son raunda büyük farkla girdi.

Son rauntta da üstünlüğünü korumaya devam eden Finli sporcu, karşılaşmayı 3-0 kazanarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükseldi.

Esra Yıldız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na çeyrek finalde veda etti.