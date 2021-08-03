TOKYO 2020 | "Tarihçi Ferhat"
Tokyo 2020 olimpiyatlarının resmi twitter sayfası, Türkiye'ye olimpiyat tarihindeki ilk madalyayı getiren cimnastikçi Ferhat için, "Tarihçi.." ifadesini kullandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde artistik cimnastik paralel bar kategorisinde finalde yarışan milli sporcu Ferhat Arıcan, üçüncü olarak Türk cimnastiğinin tarihideki ilk olimpiyat madalyasını elde etti. Bu başarı, Türk cimnastik tarihinde gelen ilk madalya olarak tarihe geçti.
Tokyo 2020 olimpiyatlarının resmi twitter sayfası, Türkiye'ye olimpiyat tarihindeki ilk madalyayı getiren cimnastikçi Ferhat için, "Tarihçi.." ifadesini kullandı.
Cimnastik federasyonu başkanı Suat Çelen de, "Ayaklarımız titreyerek müsabakayı izledik. Tarihi bir madalya kazandık" dedi.
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