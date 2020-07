Ferit Karahan’ın yeni filmi “Okul Tıraşı”na Karlovy Vary Film Festivali’nden özel ödül

16 Temmuz 2020 Perşembe, 11:08

Daha önce First Cut Lab’e katılan uzun metrajlı filmlerin rekabet gücünü ve pazarlanabilirliğini artırmayı amaçlayan First Cut+ programının ikincisi, 3-11 Temmuz 2020 tarihlerinde online olarak düzenlenen Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali / Eastern Promises Industry Days kapsamında gerçekleşti. Bosphorus Film Lab ortaklığıyla gerçekleştirilen First Cut Lab Türkiye projelerinden “Okul Tıraşı” ise programa seçilen 8 projeden birisi oldu. Polonya, Litvanya, Romanya, Lüksemburg, Çekya, Sırbistan, Macaristan, Slovakya gibi ülkelerin ortak yapım filmlerin katıldığı yarışma, yapımcı ve yönetmenlerin internet üzerinden yaptığı sunumlarla gerçekleşti. Yönetmenliğini Ferit Karahan’ın, yapımcılığını Kanat Doğramacı’nın üstlendiği “Okul Tıraşı” yarışmadan First Cut+ Özel Ödülü ile ayrıldı. “Okul Tıraşı” ödül kapsamında Alexis Hamaide (L’Avventura Studio), Michael Arnon ve Laurin Dietrich (WOLF Consultants) ile Boris Pugnet’den (Tiramisu) pazarlama üzerine danışmanlık almaya hak kazandı.

ÇEKİMLERİ VAN'DA YAPILDI

“Okul Tıraşı”; ilk filmi “Cennetten Kovulmak” ile 50. Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Film, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve Jüri Özel ödülleri de dahil olmak üzere festivallerden birçok ödül kazanan Ferit Karahan’ın yönetmenliğini üstlendiği ikinci uzun metraj filmi. Henüz yapım aşamasında Eurimages, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Romanya CNC’den yapım desteği alan film, aynı zamanda T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan araştırma geliştirme desteği ve Antalya Film Forum’dan Pitching Ödülü de almaya hak kazandı. Yapımcılığını Kanat Doğramacı’nın üstlendiği “Okul Tıraşı” filminin çekimleri, 2019’un ilk aylarında Van’ın Bahçesaray ilçesinde yapıldı.



“Okul Tıraşı”, baskı ve disiplinin yoğun olduğu bir yatılı okulda hastalanan arkadaşını doktora götürmeye çalışan; fakat okulun bürokrasisini, idarenin vurdumduymazlığını ve zor coğrafi koşulları aşmak zorunda olan Yusuf’un hikâyesi... Ferit Karahan’ın, senaryosunu Gülistan Acet ile birlikte kaleme aldığı film, yönetmenin kendi hayatından da izler taşıyor. Başrollerini Ekin Koç, Mahir İpek, Cansu Fırıncı, Melih Selçuk ile birlikte çocuk oyuncu Samet Yıldız’ın paylaştığı “Okul Tıraşı”nın kadrosunda yer alan diğer çocuk oyuncular ise, bölgenin yerel halkından seçildi.

Filmin editörlüğünü, Ashgar Farhadi’nin Oscar ödüllü filmleri “Bir Ayrılık” ve “Satıcı”nın yanı sıra Bahman Ghobadi, Ida Panahandeh gibi ünlü yönetmenlerin filmlerinin de editörü Hayedeh Safiyari üstleniyor. “Okul Tıraşı”nın görüntü yönetmeni ise Türksoy Gölebeyi.

Asteros Film yapımı “Okul Tıraşı”, tüm dünyada festival yolculuğuna başlamaya hazırlanıyor.