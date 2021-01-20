Fernando Muslera: Dün gece uyuyamadım

20 Ocak 2021 Çarşamba, 21:56

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, 220 gün sonra Yukatel Denizlispor'a karşı forma giyerken maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Muslera, sakatlık döneminin zor geçtiğini söylerken, "Sakatlık dönemi oldu ve annemi kaybettim. Zor bir periyod geçirdim. Ailem, hocam, takım arkadaşlarım, herkes yanımdaydı. Hep beraber bugün oynamama karar verdik. Bugün tekrar oynamamın daha iyi olacağını düşündük. Yedi ay sonra tekrar sahalara döndüm. Beklemediğimiz zor bir dönemden çıktık. Bugün güzel bir oyunla tekrar sahalara döndüm. Herkese teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"ARDA BÜYÜK KAPTAN, BÜYÜK BİR İNSAN"

Arda Turan'ın kaptanlık pazubendini kendisine vermesiyle ilgili olarak da Muslera, "Arda, gerçekten çok büyük bir kaptan ve çok büyük bir insan. Galatasaray'ın idolü, efsanesi, onun bana jest yapması kaptanlık bandını vermesi beni inanılmaz mutlu etti. Devamlı bana ve tüm takıma destek olan bir kaptan, onun gibi önemli bir insanın, kaptanın bana böyle jest yapması beni inanılmaz mutlu etti. Bu kadar uzun süre sonra sahaya dönünce sanki15-16 yaşımda ilk maçımı oynayacakmışım gibi heyecanlıydım. Dün gece uyuyamadım. Maçı da güzel bir şekilde bitirdik" ifadelerini kullandı.