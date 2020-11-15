Ferrari için kürsü sürpriz oldu

15 Kasım 2020 Pazar, 16:49

Türkiye GP'sini üçüncü sırada tamamlayan Scuderia Ferrari pilotu Sebastian Vettel, podyuma çıkmayı hiçbir şekilde beklemediğini söyledi.

Son turda ikincilik için Perez'e atak yaptıktan sonra dışarı taşan ve geriye düşen takım arkadaşı Charles Leclerc'i geride bırakarak podyuma çıkan Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel'in yarış hakkındaki açıklamaları şöyle:

"Çok çekişmeli ve çok uzun, ama eğlenceli bir yarıştı."

"Çok iyi bir açılış turu oldu ve kendimi çoktan dördüncü sırada buldum. Yağmur lastiklerinden oldukça memnundum ancak sonrasında geçiş lastiğine geçiş yaptık. Başta işler biraz sıkıntılıydı ancak sona doğru yeniden tempomuzu yakaladık."

"Tabii ki de son tur oldukça gergin geçti. Podyuma çıkmak bizim için sürpriz oldu ancak bu kadar çetrefilli koşullarda bunu başarmak çok güzeldi ve aynı zamanda bence çok eğlenceli bir yarış oldu."

"Charles'ın Sergio'ya oldukça yakın olduğunu gördüm ve Sergio'nun lastiklerinde zorlandığı bana söylendi. Bu yüzden onları takip ettim ve onların savaştığını gördüm. Charles'ın blokaj yaşadığını gördüğüm anda fırsat oluştuğunun farkına vardım."

"SERGİO İLE DE OLDUKÇA YAKINDIK, SANIRIM LASTİKLERİ TAMAMEN BİTMİŞTİ."

Sürücüler, yağmur yağmayan bir yarışa başlamış olsalar da hiçbir şekilde kuru zemin lastiğine geçiş yapmadılar. Vettel, yarışın tamamı boyunca kuru zemin lastiğine geçmeyi düşündüğünü söyledi: "Evet, her zaman kuru zemin lastiğine geçmeyi düşündük."