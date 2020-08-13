Ferzan Özpetek’e Venedik Film Festivali'nde özel ödül verilecek

13 Ağustos 2020 Perşembe, 22:26

Venedik Film Festivali’nin önemli yan bölümlerinden Giornate degli Autori (Yazarlar Günü) çerçevesinde her yıl bir yönetmene yaşam boyu başarı ödülü olarak sunulan SIAE Ödülü bu yıl uzun yıllardır İtalya’da yaşayan Türk sinemacı Ferzan Özpetek’e veriliyor. Özpetek ödülünü 3 Eylül’de İtalya Pavyonu’nda düzenlenecek törenle alacak.

Özpetek’e verilen ödülün gerekçesinde şu ifadeler yer alıyor: “İtalyan sinemasının çağdaş ikonlarından Ferzan Özpetek'e, doğduğu ülkesi Türkiye’yi anımsatan içten hikâyeleriyle 20 yılı aşkın bir süredir İtalya’daki yaşamı irdelediği için veriliyor. Filmleri, aynı zamanda onu iyileştirmeye çalışırken incelediği toplumdan beslenen bir sinema türünün örnekleridir. İtalyan Yazarlar ve Yayıncılar Derneği tarafından Özpetek'e verilen bu ödül, aynı zamanda sinemacıları farklı sanat formlarını ele alma konusunda teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca üçüncü kitabını yayınlayan bir yazar olarak bir yandan İstanbul’un büyüsünü ve aile bağlarını, bir yandan da geldiği ilk günden bugüne dek Roma’daki hayatının umut ve sırlarını beklenmedik karşılaşmalarla bütünlemeyi bilmiştir.”

Ferzan Özpetek ise konuyla ilgili açıklamasında şunları belirtti: “Bu beni son derece gururlandıran bir onur vesilesi oldu çünkü her zaman sanatçıların ve sanat profesyonelerinin çıkarlarını gözeten bir kurum tarafından veriliyor. Ayrıca SIAE ile yaptığım bir diğer işbirliği de verimli oldu ve 20 Şubat’ta benim bir fikrimden hareketle devlet katında kabul gören Doktorlar Günü’nü kutlayacağız. SIAE Başkanı Mogol’a ve Genel Müdür Gaetano Blandini’ye özellikle teşekkür ederim.”





