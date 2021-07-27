Ferzan Özpetek’e yeni bir ödül daha: 'Premio Truffaut'

27 Temmuz 2021 Salı, 04:00

Fransız yönetmen, senarist, oyuncu ve Fransız Yeni Dalga akımının kurucularından François Roland Truffaut’un “bütün film festivalleri içinde en gerekli olanı” olarak ifade ettiği festivalde daha önce ödül alan isimler arasında Bernardo Bertolucci, Alan Rickman, Julianne Moore, Matteo Garrone, Vittorio Storaro, Andrea Bocelli, Gabriele Salvatores, Nicolas Cage ve Woody Harrelson gibi isimler yer alıyor.

Bernardo Bertolucci’nin “10’uncu Oscarımı kazanmış oldum” dediği ödülü almaktan çok mutlu olduğunu dile getiren Ferzan Özpetek, “Çok özel ve anlamlı bir ödül. Sinema sektörüne gençleri ve çocukları teşvik eden dünyanın en önemli festivallerinden birinde ödüle layık görülmek gurur verici. Ama en güzel yanı, binlerce gencin size olan sevgi ve hayranlıklarının sıcaklığını hissetmek. Sordukları sorular, sizin hakkınızdaki düşünceleri insanı çok mutlu ediyor” dedi.

Festival; gençlere odaklı olup, sinema dünyasını keşif yolculuklarında onlara eşlik ederken aynı zamanda bu dünyanın önde gelen temsilcileriyle de bir araya gelme imkânı tanıyor. Bu yıl üç bin genç ve çocuk festival mekânında, iki bin genç ve çocuk ise İtalya’nın 26 şehri ve dünyanın 10 farklı ülkesinden online katılımla oy kullanacaklar. Son dönemde sinemanın yanı sıra müziğe de yer veren festivalin en büyük destekçilerinden biri de ünlü şarkıcı Jovanotti.