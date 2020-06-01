Festivalden yeni film müjdesi

01 Haziran 2020 Pazartesi, 06:00

39. İstanbul Film Festivali, haziran ayında 15 filmlik yeni bir seçkiyi daha dijital ortamda izleyiciyle buluşturacak. İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) nisan ayında düzenlemeyi planladığı ancak koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen festivalin dünya festivallerinden seçtiği 15 film, mayıs ayı içerisinde “filmonline.iksv.org” adresinde Türkiye prömiyerlerini yaptı ve büyük ilgi gördü.

İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan, bu ilginin ardından yeni bir seçkinin bu ay içerisinde yine evlere geleceğinin müjdesini verdi.Gazetemize konuşan Kerem Ayan, festivalin ise “şimdilik” sonbahar aylarında düzenlenmesinin planlandığını söyledi. Ayan, temmuz ve ağustos aylarındaki duruma göre açık hava gösterimleri düzenleyebileceklerini de ekledi.

Ayan, eylül ayındaki Venedik Film Festivali’ni işaret ederek ekim ayında Filmekimi’yle 39. İstanbul Film Festivali’ni beraber yapabileceklerini dile getirdi.

ÖNCELİK ULUSAL YARIŞMA

Ayan, öncelikle sektöre para desteği olması açısından “Ulusal Yarışma”yı yapmak istediklerini belirterek ödülleri dağıtmayı düşündüklerini ifade etti. Ayan, “Ulusal Yarışma’yı online yapmayı düşündük, sonra vazgeçtik. Yönetmenlerle de konuştuk, onlar da seyirciyle yüz yüze buluşmak istiyorlar haklı olarak. Temmuzda biraz daha rahatlamış olursak onu yapabiliriz. Ama muhakkak ekimde bir versiyonu olacak. Uluslararası Yarışma ekimde olacak, yeni filmler eklenecektir, onlarla uğraşıyoruz” diye konuştu.