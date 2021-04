Fethiye potada Galatasaray'ı ateşe attı

04 Nisan 2021 Pazar, 13:03

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda aylardır dibe demir atan, haftalardır maaşları ödenmeyen oyuncuların yaptığı boykot kriziyle boğuşan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, tüm sıkıntılarına rağmen Türk Telekom'u evinde son saniye basketiyle mağlup ederek, bitime 3 maç kala ligde kalmak için umutlandı. Geçen aydan beri maaşlarını alamayan oyuncuların antrenman boykotu yapıp maçlara çıktığı Muğla temsilcisinde yönetim Telekom sınavı öncesi birer maaşları yatırdı. Maçtan önce maaşların yatmasıyla 2 gün takım antrenmanı yapabilen Fethiye Bld., güçlü rakibini Ricky Ledo'nun bitime 4 saniye kala attığı üçlükle 82-81 yenmeyi başardı. Ligde son 3 maç öncesi 27 haftada 7 galibiyete ulaşan Fethiye, kümede kalma yarışından kopmazken antrenör Alkım Ay, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Perşembe ve cuma yapılan iki antrenmanla maça çıkabildik. Oyuncularımı kutluyorum, ellerinden geleni yaptılar. Biz can derdindeyiz. Her maç savaşmaya çalışacağız. Problemlerimizi çözdük. Maç içerisinde ikinci yarıdaki düşüşümüz az antrenman yapmamızdan kaynaklanıyor. Yönetimimize gayretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Son 3 maçımızı da kazanmak için her şeyi yapacağız. İnşallah önümüzdeki üç maçı alarak ligde kalmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Bu sonuçla Fethiye Galatasaray ile giriştiği kümede kalma yarışında avantai yakaladı.